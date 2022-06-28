جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع تنظم برنامج “معد القهوة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نظمت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع برنامجا تدريبيا بعنوان “معد القهوة” لتأهيل الشباب لمدة ثلاثة أيام . وتضمن البرنامج التدريبي طريقة إعداد 6 أنواع مختلفة من القهوة وطريقة التبخير وآلية التعامل مع أجهزة القهوة، بهدف تدريب وتأهيل الشباب حسب احتياج سوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة والعمل على صقلها لمواكبة التطور المهني في المشاريع النوعية. أخبار قد تهمك

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