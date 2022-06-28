اخبار الخليج – رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الدكتور عبدالله ناصر البوفلاسة

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬استقبل‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬البوعينين‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬بمكتبه‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬يونيو‭ ‬2022م،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬البوفلاسة‭ ‬الذي‭ ‬أهدى‭ ‬إلى‭ ‬سعادته‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التحريض‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬الماسة‭ ‬بأمن‭ ‬الدولة‭ ‬الداخلي‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التشريعات‭ ‬البحرينية‮»‬‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للباحث‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الساحة‭ ‬القانونية‭ ‬بهذه‭ ‬الرسالة‭ ‬القيمة‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬ ‭ ‬

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