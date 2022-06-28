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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من يونيو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم  3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9542

 

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

 

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الدرهم الإماراتي 1.0209

 

الدينار البحريني 9.9469

 

الدينار الكويتي 12.2369

 

الريال العماني 9.7390

 

الريال القطري 1.0297

 

الجنيه الإسترليني 4.6088

 

الين الياباني 0.0331

 

وفي بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع الدولار الأمريكي والين الياباني، في جلسة متقلبة، في آسيا، إذ استفادا من البحث عن ملاذ آمن وسط مخاوف المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة قد يعني أن ركودًا عالميًا يلوح في الأفق.

 

وسجّل اليورو  1.0564 دولار، كما وقف الين عند 134.81 مقابل الدولار، واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، عند 104.000 بعدما وصل في وقت سابق من الشهر الحالي إلى 105.79، وهو أعلى مستوى له في 20 عامًا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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