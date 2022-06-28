محمد بن مسعود - الدمام - نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من يونيو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9542

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

أخبار قد تهمك

الدرهم الإماراتي 1.0209

الدينار البحريني 9.9469

الدينار الكويتي 12.2369

الريال العماني 9.7390

الريال القطري 1.0297

الجنيه الإسترليني 4.6088

الين الياباني 0.0331

وفي بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع الدولار الأمريكي والين الياباني، في جلسة متقلبة، في آسيا، إذ استفادا من البحث عن ملاذ آمن وسط مخاوف المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة قد يعني أن ركودًا عالميًا يلوح في الأفق.

وسجّل اليورو 1.0564 دولار، كما وقف الين عند 134.81 مقابل الدولار، واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، عند 104.000 بعدما وصل في وقت سابق من الشهر الحالي إلى 105.79، وهو أعلى مستوى له في 20 عامًا.