“الخارجية” تُعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا حادث تسرُّب الغاز في ميناء العقبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم والأسى لضحايا حادث تسرُّب الغاز المؤسف الذي وقع في ميناء العقبة، وتسبّب في وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.
وعبّرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المصاب الجلل، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمملكة الأردن وشعبها الشقيق دوام الأمن والسلام والاستقرار.
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