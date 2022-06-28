“الصحة”: 4 إجراءات احترازية تحمي الحجاج من أي عدوى فيروسية

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح للحجاج الذين سيؤدون المناسك هذا العام، وذلك من أجل الحفاظ عليهم من أي عدوى فيروسية تهدد صحتهم وتعرض سلامتهم للخطر.

وشددت الوزارة، في انفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، على ضرورة اتباع الحجاج 4 إجراءات احترازية وهي:

التباعد الجسدي.

ارتداء الكمامة.

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تجنب المصافحة.

تعقيم اليدين وغسلهما.

كانت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد دعت جموع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لحماية أنفسهم والآخرين.

وقال حساب “رئاسة شؤون الحرمين” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي المعتمر والحاج: تعاونك معنا يمكّننا من خدمتك بشكل أفضل.. التزامك بالإجراءات الوقائية يسهم في حفظ سلامة قاصدي البيت الحرام”.

وتستمر رئاسة شؤون الحرمين في تقديم الخدمات ورعاية الحجيج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، ومؤخرًا، أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية برئاسة شؤون الحرمين، برنامجًا لتصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام.