أمير تبوك يقف غدِ على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

يقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار غداً الأربعاء , على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين لاداء فريضة الحج من مختلف الدول عبر منفذ حالة عمار ، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.

وأوضح وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني ، أن الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج تواصل أعمالها في مدينة الحجاج وتسخير إمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن مؤكداً على حرص سمو أمير المنطقة على تضافر الجهود من أجل خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج , في ظل هذه الإمكانات التي سخرتها الدولة, منوهًا بما تحظى به القطاعات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج من دعم ومتابعة من سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.