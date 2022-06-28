8 خطوات لتجديد جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة تجديد جواز السفر والتي تحرص على تقديمها عبر منصة أبشر، تمكن المستفيد من تجديد جواز سفره إلكترونيًا وبشكل سهل وميسور، عن طريق هذه الخطوات: * الخطوات: 1 – سجل الدخول في أبشر. أخبار قد تهمك 2 – اختر “خدمات”. 3 – اختر “الجوازات”. 4 – اختر “تجديد جواز سفر سعودي”. 5 – اختر اسم الشخص الذي تريد تجديد جوازه. 6 – أكمل البيانات المطلوبة. 7 – سدد الرسوم. 8 – سلّم جوازك القديم لتستلم الجواز الجديد عن طريق خدمة “واصل” من البريد. * خدمة العملاء: وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “00966114771100 – 992 – 011-4057000″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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