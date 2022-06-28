16 مليار ريال لتمويل 25 شركة بسوق الأسهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

حصلت 25 شركة مُدرجة بالسوق المالية «تداول» على تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض بقيمة 16.44 مليار ريال منذ بداية العام الجاري . وشهد شهر مارس الماضي أكبر قيمة من التمويلات المقدمة للشركات المُدرجة منذ بداية عام 2022،

حيث بلغت قيمة عقود التمويل والتسهيلات والقروض المقدمة في ذلك الشهر نحو 6.5 مليار ريال، فيما كان شهر مايو الأقل في هذا الصدد وبلغت قيمة التمويلات فيه 448.5 مليون ريال. من ناحية أخرى، كان القرض المُقدم للشركة المتقدمة للبتروكيماويات هو الأكبر على الإطلاق منذ بداية العام الجاري وحتى الآن،

وذلك بعد إعلان الشركة في 9 مارس الماضي، عن حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الصناعية؛ لتمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان ومعالجة البروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية.