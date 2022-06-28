وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى شركة «معادن»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: مهندس هندسة العمليات المؤهلات و الخبرات بكالوريوس هندسة (تخصص محدد) + سنتين كمهندس متدرب

أو 2 ماجستير في الهندسة (تخصص محدد) + 6 أشهر على الأقل كمهندس متدرب

خبرة 1- 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة (تخضع للتأهيل) الوصف الوظيفي تحليل ونمذجة المكونات والأنظمة والعمليات الهندسية

تحسين النظام / العملية

إدارة / تحليل المخاطر

وضع تصور للمكونات والأنظمة الهندسية

القدرة على إدارة تخطيط العمل بشكل مستقل والتسليم وفقا للأهداف.

التفسير التقني وتطبيق المعرفة الصناعية والخبرة

مهارات الاتصال اللفظي والكتابي الفعال

مهارات التحليل السليم وحل المشكلات

التفكير الريادي والتجاري المختصة في إدارة المشاريع وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا). أخبار قد تهمك

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