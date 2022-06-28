العثور على جثث 40 شخصا داخل شاحنة في تكساس الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثث 40 شخصا داخل شاحنة في تكساس الأمريكية.

ومنذ أيام، توفي طفل في الخامسة من عمره بعد أن تُرك في سيارة لساعات، بينما كانت والدته تعدّ حفلة عيد ميلاد ابنتها.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، تُرك الصبي في السيارة خارج منزل الأسرة في ولاية تكساس الأميركية بعدما كانت الأم في عجلة من أمرها عندما عادت إلى المنزل مع ابنها وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.

وقال رئيس الشرطة في مقاطعة هاريس، إد جونزاليس: «ظل الابن في السيارة بينما دخلت الأم وابنتها المنزل»،

مضيفاً: «بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، تذكرت الأم أن الطفل لا يزال في مقعد السيارة».

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وتابع: «لم يتمكن الطفل من الخروج واستغرق الأمر بعض الوقت حتى يلاحظوا أن الطفل لم يكن في المنزل».

وقال إن «المسعفين أعلنوا وفاة الطفل في مكان الحادث ويبقى أن نرى ما إذا كانت الأم ستواجه أي اتهامات».

وسجلت مدينة هيوستن درجات حرارة قياسية، أول من أمس، حيث سجل مطار هيوستن ارتفاعاً قدره 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وكان الصبي على علم بكيفية فك مقعده، لكنّ المحققين يعتقدون أنه نظراً لأن السيارة كانت مستأجرة، لم يكن على دراية بها.

وقال جونزاليس: «الباب لم يكن به أي نوع من قفل أمان الأطفال أو أي شيء من هذا القبيل».

في كل عام، يموت ما معدله 38 طفلاً دون سن 15 عاماً بسبب ضربة الشمس بعد تركهم في سيارة، وفقاً للمجلس الوطني للسلامة.

وترتفع درجة حرارة جسم الطفل بسرعة أكبر بكثير من درجة حرارة الجسم البالغ ويمكن أن يبدأ في المعاناة من ضربة الشمس عندما تصل درجة حرارته إلى 104 درجة مئوية (40 درجة مئوية) وقد يموت إذا وصلت حرارة الجسم إلى 107 درجة (42 درجة مئوية).

وتُظهر البيانات التي تم جمعها المحاضِر جان نول، من قسم الأرصاد الجوية وعلوم المناخ بجامعة ولاية سان خوسيه، أن معظم وفيات الأطفال في السيارات تحدث بسبب نسيانهم من الأهل في السيارة.

ووفقاً للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، لا ينبغي ترك الطفل بمفرده في السيارة، حتى مع وجود مكيف الهواء أو النوافذ مفتوحة قليلاً. توصي الإدارة أيضاً بأن يقوم الأشخاص عادةً بفحص كل من المقعدين الأمامي والخلفي لسيارتهم قبل المغادرة وأن يتم وضع شيء ما في المقعد الخلفي، مثل حقيبة أو أي شيء شخصي آخر، للتأكد من ذلك.