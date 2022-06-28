محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
رد برنامج الأراضي البيضاء، على سؤال، يقول :” هل تسوير الأراضي البيضاء يعفي من تسجيلها في الرسوم.
وأوضح البرنامج، في رده عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن تسوير الأراضي البيضاء لا يعفي المكلف من تسجيلها لجميع المراحل الأولى والثانية والثالثة؛ استناداً على المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
يذكر أنه اعتباراً من 1 يوليو المقبل 2022، يدخل قرارا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإلزام بتسوير الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور المستهدفة في 6 مدن بالمملكة حيز التنفيذ، بهدف تحسين المشهد الحضري.
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