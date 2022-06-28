«حارسة البيت الأبيض» تصل أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بنظام صواريخ “أرض-جو” متقدم.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين أن النظام سيستخدم في حماية المناطق الدبلوماسية والسيادية في كييف.

وأضافت أن الولايات المتحدة ستشتري منظومة “ناسامز” المضادة للطائرات، والتي طورتها النرويج، لتوفير قدرة دفاعية متوسطة إلى بعيدة المدى.

كما ستشتري المزيد من الذخيرة للمدفعية الأوكرانية، وكذلك رادارات مضادة للبطاريات لدعم جهود كييف أمام الهجوم الروسي في دونباس.

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وتعتبر “ناسامز” هي المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وافق هذا الشهر على تقديم 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من بينها أنظمة صواريخ متطورة يمكنها إصابة أهداف بعيدة المدى بدقة.

يأتي هذا بعد قصف روسي استهدف مناطق سكنية في العاصمة كييف وصفته واشنطن بـ”الوحشي”.