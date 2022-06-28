زيلينسكي يندد بالضربة الروسية “الإرهابية والسافرة” على مركز تسوق شرق البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، بالضربة الروسية على مركز تسوق شرق البلاد واصفا إياها بـ “الإرهابية والسافرة”.

وارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف الإثنين مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك إلى 16 قتيلاً و59 جريحاً، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

وقال سيرغي كروك عبر تطبيق تلغرام إنّه “حتى الساعة هناك 16 قتيلاً و59 جريحاً، بينهم 25 في المستشفى. المعلومات قيد التحديث”.

وواصل الجيش الروسي، الاثنين، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس، ضمن عمليته العسكرية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، فيما تستمر كييف في حشد القوى الغربية ضد موسكو، وكذلك تلقي الدعم المادي والعتاد العسكري.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت السلطات المحلية بسقوط قتلى جراء ضربة صاروخية على مركز تسوّق “مكتظ” في شرق أوكرانيا. وقال حاكم المنطقة لونين على “تلغرام”: “المركز التجاري يحترق وعمال الإنقاذ يكافحون النيران. ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا”.