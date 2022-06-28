شكرا لقرائتكم خبر عن «أنت واعي» تجذب زوار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل زوار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بوسط العوامية، مع مبادرة «أنت واعي»، التي ينفذها ركن جمعيات القطيف.

وتشارك 14 جهة في الفعالية، فيما رفع الزوار لافتات الحملة، التي تأتي بالشراكة مع مديرية مكافحة المخدرات، وتهدف لتوجيه الشباب وتوعيتهم بأضرار المخدرات.

يشار إلى أن الفعالية افتتحها محافظ القطيف إبراهيم الخريف بالمبنى الثقافي لمشروع وسط العوامية بالقطيف بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء حمد بن محمد العماري وعدد من القيادات الأمنية.

وقال رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية شوقي المطرود: إن المحافظة ستشهد حراكا موحدا تحت وسم «أنت واعي؟»، لتنبيه المجتمع لأضرار المخدرات، والتوعية بآثار التعاطي على الفرد والمجتمع، وكذلك طرق التبليغ، وطرق العلاج، وطرق التنبه لوسائل الترويج التي باتت منتشرة اليوم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.