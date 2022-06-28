شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين «الري» و«تنمية الغطاء النباتي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري م. عبدالعزيز الرشود، خلال استقباله وفدا من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أوجه التعاون المشترك في مجال التشجير وزيادة الغطاء النباتي.

وتضمن اللقاء عرضا مرئيا عن مشاريع وبرامج التشجير التي قامت بها المؤسسة ومبادرتها في زيادة الغطاء النباتي باستخدام المياه غير التقليدية.

وأكد م. الرشود أن الزيارة انعكاس لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مسبقا بين المؤسسة ومركز الغطاء النباتي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني بين الجانبين وتكثيف الجهود لزيادة الغطاء النباتي والمحافظة على استدامة الرقعة الزراعية.