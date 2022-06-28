شكرا لقرائتكم خبر عن اللوحات العشوائية تعدٍّ على الحق الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح القانوني أمين زقزوق، أن اللوحات الدعائية والإعلانية المختلفة، تتضمن اشتراطات وضوابط من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، تشمل التنظيم المكاني ومعايير التصميم.

وقال إن شروط اللوحات الدعائية على الأسوار تشمل عدم حجب الرؤية للمركبات، وعدم تشويه المظهر العام، وأن يسبقها ترخيص البلدية، حسب الأنظمة المعتمدة لوضع اللوحات. وأضاف أن وضع اللوحات بشكل غير نظامي، يؤدي إلى ظاهرة التشوه البصري، ووضعها اللوحات في أراضي الغير اعتداء على حقوقهم الخاصة، ويحق لأصحاب العقار طلب التعويض من المعتدي، بخلاف الغرامات التي تفرض من قبل الأمانات.

وبين المواطن فيصل حمد أن اللوحات العشوائية تعتبر تعديا على ملك الغير أو الملك العام، وتشوه المظهر العام، كما أن وضعها في أماكن، بدون ضوابط، قد تسبب خطرا في حال سقوطها، بسبب الرياح أو غيره، ويجب أن يكون هناك وعي من الجميع لمحاربة أي تشوهات بصرية.

وكانت بلدية الخبر قد أزالت، مؤخرا، 53 لوحة إعلانية من عدة مواقع متفرقة، وذلك ضمن حملاتها، لمواجهة التشوه البصري.