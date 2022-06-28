شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تختتم ورش عمل تأسيس إدارة التطوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع، اختتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، ورش العمل التي أقيمت بالمشاركة مع مركز التطوع الصحي بالرياض، لتأسيس إدارة التطوع الصحي، وتطوير أدائها ضمن مشروع تمكين منظومة التطوع الصحي، الذي يأتي لرفع جودة العملية التطوعية، وتعزيز العمل المؤسسي وحوكمة العمليات وبناء القدرات، وأقيمت الورش بحضور مدير عام الشؤون الصحية د. إبراهيم العريفي، وعدد من منسوبي ومنسقي إدارة التطوع الصحي في المديرية.

مراحل متعددة

واشتملت الورش على الاجتماع الأولي التمهيدي والتعريفي لبرنامج تمكين وأهدافه، ثم بدأت المراحل، وهي: عملية تهيئة البيئة الداخلية وتحليل الواقع، وعملية البناء الإداري، وعملية التمكين وبناء القدرات، وأخيرا التخطيط لبدء التشغيل الأولي للوحدة.

وحدة التطوع

وتسعى صحة الشرقية إلى تأسيس وحدة العمل التطوعي الصحي ضمن مشروع تمكين، والذي يهدف من خلاله إلى بناء قدرات وكيانات التطوع الصحي، الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بالعمل التطوعي الصحي بالمنطقة الشرقية.