شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرتكزات ضمن إستراتيجية الارتقاء بإدارة النفايات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام إدارة الأنظمة والتراخيص بالمركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، ناصر مشعي: إن الممكنات الإستراتيجية المعتمدة للارتقاء بإدارة النفايات، ترتكز على 7 أسس رئيسية، تشمل اللائحة التنفيذية والأدلة الاسترشادية، لتنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، مؤكدا أن النظام سيمكن المركز من تحديد مسؤوليات منتج النفايات، ومقدمي الخدمات، وتحديد مسؤولية المنتج لتحقيق الاستدامة المالية، ووضع المخطط الإستراتيجي الشامل، وإلزام الجهات بوضع خططها التنفيذية، وتحديد الأدوات المالية.

خارطة طريق

وأوضح خلال لقاء «آلية الاستثمار في تدوير النفايات الخطرة»، الذي نظمته غرفة الشرقية، أن المرتكز الثاني يتمثل في المخطط الإستراتيجي الشامل، بهدف وضع خارطة طريق لآلية تنفيذ إدارة النفايات والاستثمار فيها في مدن وقرى المملكة كافة، بناء على الوضع الراهن، مشيرا إلى أن المخطط يعمل على وضع حلول متكامل لإدارة النفايات عبر نماذج العمل وتحديد فرص الاستثمار للقطاع الخاص ونظام الرقابة الذكي الإستراتيجي ونظام الرقابة التشغيلي.

تصنيع واستيراد

وأضاف: المرتكز الثالث يتمثل في منظومة مسؤولية المنتج الممتدة عبر تصنيع واستيراد المنتجات والمقابل المالي لإدارة نفايات المنتج، والاستفادة من العائد المالي لتطبيق الاستدامة، أما المرتكز الرابع فيتمثل في «المنصة الوطنية»، وتتضمن الغرامات والمخالفات لمنتجي ومزودي الخدمات، والمقابل المالي لمنتجي النفايات ومقدمي الخدمات والرخص والتصاريح وإصدار التراخيص لمزودي الخدمات والشكاوى وتقييم مزودي الخدمات والرقابة الذكية «استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي»، والخطة الوطنية لإدارة النفايات وقواعد بيانات لتسهيل اتخاذ القرار ومنصات للجهات ذات العلاقة تتيح للجهات الربط مع المنظومة ووثيقة نقل النفايات لمراقبة النفايات من المصدر إلى محطات المعالجة والتخلص، وخطة إدارة النفايات لمنتجي النفايات بكميات كبيرة، والتعاقد لمنتجي النفايات ومزودي الخدمات.

تراخيص وتصاريح

وذكر أن المرتكز الخامس يتمثل في التراخيص والتصاريح، والتي تشمل المتطلبات العامة والفنية والإدارية والاشتراطات والأدلة والإجراءات؛ لتنظيم إصدار الرخص والتصاريح والموافقات لجميع أنشطة إدارة النفايات ومنشآتها لمختلف أنواع النفايات، مبينا أن المرتكز السادس يتمثل في الاستيراد والتصدير، بهدف وضع دراسة شاملة حول الجدوى البيئية والاقتصادية والاجتماعية لاستيراد وتصدير مختلف أنواع النفايات.

قاعدة بيانات

وأوضح أن المرتكز السابع يتمثل في التكافل الصناعي، وأن المركز أطلق مشروع التكافل الصناعي بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية «ندلب»؛ لخلق الفرص الاستثمارية في إدارة النفايات الصناعية بالاستناد إلى قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، لافتا إلى أن التكافل الصناعي هو العملية التي من خلالها تتحول النفايات أو المنتجات الثانوية لصناعة ما، إلى مواد خام لصناعة أخرى.