شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع في قبول الطلبة.. وخطة خليجية موحدة لدعم التعليم الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة د. محمود الأحول، عن مناقشة اللجنة توحيد صيغة أداء القسم وصياغته لخريجي كليات الطب، وكذلك التوسع في قبول الطلاب، لافتا، في الوقت ذاته، إلى أن التوسع لا يمكن أن يتم على حساب الجودة، التي هي العنصر الأهم في جميع التخصصات، وأكد أن مستوى خريجي كليات الطب، وخاصة الجامعات العريقة، مشرف جدا.

تحديث الأعداد

وأشار د. الأحول، خلال اجتماع أعضاء لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة في دورته الـ 52 للجنة، واجتماع أعضاء لجنة عمداء كليات الطب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ35، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمقر كلية الطب، إلى أن المناقشات شملت مراجعة مخرجات كفايات خريجي كليات الطب، قبل 6 سنوات، والتحديث عليها، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم.

مناقشة التحديات

وقدم ممثل هيئة تقويم التعليم د. محمد با شماخ، عرضا لسبل التعاون بين الهيئة ولجنة عمداء كليات الطب، مشيرا إلى أن اللجنة هي بيت الخبرة لمناهج كليات الطب وبرامجها، وهناك تعاون بين الجهتين، وجرت مناقشة المخرجات الخاصة بالتعلم والبيانات التي تصدر من المرصد الوطني للبيانات عن نسبة خريجي كليات الطب في أول 6 أشهر من تخرجهم بالجامعات. وأضاف: ناقشنا العديد من التحديات لدعم الكليات الناشئة من ناحية المناهج وتطويرها وفيما يتعلق بالفصول الثلاثة، ونوه بدعم وزارة التعليم لكليات الطب، وتبني الوزارة لتوصيات اللجنة، وتعميمها على كليات الطب في المملكة.

تعزيز الجودة

وأكد نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي، أهمية الاجتماع، على مستوى كليات الطب بجامعات المملكة وكذلك الخليج، بما يجسد التعاون المشترك بين الكليات، ويعزز جودة المخرج ورفع مستوى الخدمات. وأوضح عميد كلية الطب د. بسام عواري أن الاجتماع الـ 35 للجنة عمداء كليات الطب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تناول تحديات كليات الطب في الخليج خلال جائحة كورونا، ومناقشة فرص القبول للتدريب وتوصيات قرارات اللجنة السابقة، مشيرا إلى أن اجتماع الملحقية الثقافية في كندا مع عميد جامعة مونتريال ناقش فرص التدريب بالجامعة بالتنسيق مع الملحقية الثقافية عن طريق الاتصال المرئي، ومراجعة الخطة الخمسية للجنة عمداء كليات الطب الخليجية.

تأثير الجائحة

وذكر عميد كلية الطب في جامعة الخليج العربي وأمين لجنة عمداء كليات الطب في الخليج د. عبدالحليم ضيف الله، أن تداعيات جائحة كورونا فرضت تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقنيات الحديثة، والمهارات السريرية للطلاب «عن بعد». وقال: خضنا تجربة كانت ناجحة وتمت بصورة ميسرة، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الخطة الخمسية لكليات الطب المجمعة حتى 2025، إضافة إلى العديد من النقاط الأخرى كعقد المؤتمرات الدورية للطلاب والجامعية في التعليم الطبي.

وعن مدى الطموح في جامعات الطب الخليجية وتعاونها مع كليات الطب في المملكة، أكد أن كليات المملكة تمثل الجزء الأكبر والرئيسي من كليات الطب، وبالتالي تكمن أهمية تبادل الخبرات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأبحاث العلمية واللقاءات والمؤتمرات وإيجاد خطة إستراتيجية موحدة تعمل على دعم التعليم الطبي في الخليج.

بحث فرص التدريب بجامعة مونتريال الكندية

توحيد أداء القسم في كليات الطب