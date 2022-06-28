شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على نسب الإنجاز بمشاريع التطوير العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، على مشاريع التطوير العقاري بالمحافظة، ونسب الإنجاز، وخطط المشاريع المستقبلية التي ستكون في المحافظة، وآلية وبرامج تمكين ودعم المطورين العقاريين، ومستجدات مشاريع الإسكان التنموي في المحافظة.

ونوه سموه، خلال استقباله وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، والوفد المرافق له، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، بدعم واهتمام القيادة الحكيمة «يحفظها الله»، للتطوير السكني في محافظة الأحساء كافة والرعاية الكريمة لقطاع الإسكان عامة.