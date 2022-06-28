شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج إرشادي لتنمية قدرات المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، برنامجا إرشاديا بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، أمس، بعنوان «الممارسات الزراعية الجيدة من أجل تنمية زراعية مستدامة».

وتناول البرنامج الإرشادي الذي يُقدمه خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، العديد من الممارسات الزراعية الجيدة ومناقشة عامة ودروسا مستفادة حول قصص نجاح المزارعين بحضور عدد من الخبراء والمختصين.

وأفادت كبيرة المستشارين الفنيين في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنظمة «فاو» كاكولي قوش، أن البرنامج جاء لتنمية وتطوير قدرات المزارعين لتطبيق ممارسات زراعية سليمة تُسهم في تحقيق تنمية زراعية ريفية لزيادة الإنتاج، مع مراعاة الحفاظ على المواد الطبيعة للأجيال القادمة ورفع المستوى المعيشي لدى صغار المزارعين، وفتح مجالات جديده للعمل.

وأضافت أن البرنامج تصاحبه زيارات ميدانية لعدد من المزارع في الهدا والشفا ووادي محرم والضحياء، بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بالطائف، والتي سبق لخبراء المنظمة زيارتها من أجل تطبيق بعض الممارسات لتطوير المنتج وتحسين الإنتاج.