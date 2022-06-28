شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 740 طن مخلفات إنشائية بالأسياح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية محافظة الأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم، خلال الأسبوع الماضي، أعمالها لمعالجة التشوه البصري بالمحافظة، لتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الأسياح م. غازي الظفيري، أنه تمت معالجة حفر الشوارع والتشققات الإسفلتية، ورفع 740 طنا من المخلفات الإنشائية، ومعالجة نحو 32 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للجدران، واستبدال الأرصفة المتهالكة بطول 250 مترا مع طلائها، وصيانة عدد من أعمدة الإنارة التالفة، كما شملت الأعمال تقليم وتحسين الأشجار والمسطحات الخضراء.