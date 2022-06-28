شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أفكار إبداعية تحصد جوائز «ميدياثون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة تحكيم مشروع سباق الإعلام «ميدياثون»، عن فوز 10 أفكار إعلامية من بين 770 فكرة قدمها أفراد وجهات، وتضمنت مبادرات نوعية تستهدف الإسهام في تقديم حلول إبداعية في أربعة تحديات إعلامية.

وجاء إعلان النتائج في الحفل الختامي الذي نظمه مركز التواصل الحكومي، برعاية وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، واستضافته واحة الملك سلمان للعلوم.

وحصدت 3 أفكار جوائز المسابقة في تحدي تقليدية الطرح الإعلامي، وحققت فكرة «فلان» المركز الأول، فيما حققت فكرة «One Click to Saudi» المركز الثاني، وحلت فكرة «سيركل» في المركز الثالث، وفي تحدي جمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، حصدت فكرة «بيّن» المركز الأول، وحققت فكرة «مختبر المحتوى الإبداعي» المركز الثاني، فيما حققت فكرة «أداة تقييم الإبداع الإعلاني» المركز الثالث. وفي تحدي الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، حصدت فكرة «منصة رقمية» المركز الأول، وحققت فكرة «منصة عمل للممارسة المهنية للطلاب» المركز الثاني، وجاءت فكرة «مركز الإعلام والتواصل العلمي» في المركز الثالث، فيما حصدت فكرة واحدة وهي «صناعة محتوى إعلامي سعودي مبني على تحليل المدونات الحاسوبية اللغوية وترجمته إلى 11 لغة» جائزة المركز الثاني في تحدي التواصل الدولي.