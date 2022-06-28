شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من صندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وتأتي المذكرة لتعزيز ودعم التعاون والمشاركة الفعالة بين القطاعات الحكومية والخاصة، وفي إطار دور صندوق التنمية الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير المناطق الريفية، بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة لعام 2030م، وانطلاقا من مسؤولية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة مساحته وحماية تنوعه، والاستفادة القصوى من المياه المجددة عن طريق المؤسسة العامة للري، بهدف المحافظة على المياه الجوفية، فيما يُحقق التعاون الفعال بين الأطراف الثلاثة، بما يخص مبادرة السعودية الخضراء.

وتشمل مجالات العمل بحسب المذكرة تمويل صندوق التنمية الزراعية لمشاريع سلاسل الإمداد، بما يُحقق مستهدفات السعودية الخضراء وفقا لاشتراطاته وسياساته الائتمانية في المناطق المحددة، بينما يقوم مركز الغطاء النباتي بتحديد أنواع النباتات الملائمة لكل منطقة في عملية إنتاج الشتلات، وتعمل المؤسسة العامة للري وحسب سياساتها بإمداد المياه المجددة للمشاتل التي ترغب في التمويل من الصندوق.