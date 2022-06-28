شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: المتابعة المستمرة للمنافذ تضمن خدمات متميزة للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المنطقة تضم العديد من المنافذ الرابطة بين المملكة ودول الخليج

بذل المزيد من الجهود لاستقبال ضيوف الرحمن

إنجاز إجراءات السفر بيسر وسهولة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أهمية دور إدارة الجوازات، خاصة أن المنطقة الشرقية تضم العديد من المنافذ التي تربط المملكة بدول الخليج الشقيقة، وتحتاج لمتابعة مستمرة؛ لضمان تقديم خدمات متميزة للمسافرين، وإنجاز إجراءات السفر بيسر وسهولة.

ووجَّه سموه، خلال استقباله مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن المفضي، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، ببذل المزيد من الجهود لاستقبال ضيوف الرحمن في منافذ المنطقة، وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهم الله» بتقديم كل الرعاية والاهتمام لقاصدي البيت الحرام.

من ناحيته، قدَّم العميد المفضي لسموه تقريرًا عن إنجازات جوازات المنطقة وسير العمل في المنافذ البرية، ورفع شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال إدارة الجوازات في المنطقة وتوجيهاته السديدة.