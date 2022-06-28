شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يدشن حملة «الحرس الوطني» للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس، حملة التبرع بالدم التي تقيمها الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، متمثلة في مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، في مقر المحافظة، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء.

واستمع سموه إلى شرح موجز عن دور بنك الدم في مستشفى الملك عبدالعزيز وبرامجه ومشاريعه، وقدَّم المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي د. أحمد العرفج شرحًا عن جوائز الاعتراف والاستحقاق التي حصل عليها المستشفى بشكل عام، وبنك الدم بشكل خاص، وعن أهداف الحملة وخطة سيرها. وشارك محافظ الأحساء في حملة التبرع التي تستهدف تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم، ليكونوا مصدر حياة للمرضى، وعونا وعطاء للمحتاجين إلى الدم، وتستهدف منسوبي المحافظة، قبل أن تنطلق إلى مقرات حكومية أخرى لتحقيق أهدافها المرجوة من الحملة.

وتأتي هذه الحملة بمحافظة الأحساء في إطار الإسهام المجتمعي والتأكيد على تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وبناء قاعدة متبرعين متزايدة ومنتظمة ودائمة، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء.