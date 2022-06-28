شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامتك».. 1102 «نادي» لإكساب الطلاب مهارات القيادة الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخرت إدارة تعليم الشرقية كل أدواتها وإمكاناتها لإنجاح برنامج السلامة المرورية «سلامتك»، وأهدافه النبيلة بمدارس التعليم العام؛ لغرس ثقافة ومفهوم السلامة المرورية والقيادة الآمنة في نفوس الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية، وجعله واقعا معيشا ننعم به.

وسلط المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، الضوء على إحصائيات شاملة لبرنامج السلامة المرورية حتى عام 2022م، وبلغ عدد أندية السلامة المرورية بالمدارس 1102 «نادي»، والورش المنفذة 754، وعدد زيارات المدارس للمستشفيات 221، وعدد العروض والفعاليات المسرحية 505، والفعاليات الكشفية للتوعية بالسلامة 430، ومقاطع الأفلام التوعوية التي تم إعدادها 451، والفعاليات التطوعية التثقيفية 362، والعبارات التثقيفية المعدة من قبل المعلمين 2228، والفعاليات الحوارية بلغت 442، والمطبوعات الإعلامية للسلامة 670، وزيارات المدارس لقرية السلامة 523.

وأكد تفعيل توجيهات مدير عام التعليم بالمنطقة د. سامي العتيبي، تجاه الدفع بعجلة الدور المحوري الذي يلعبه المعلمون والمعلمات في غرس القيم النبيلة في عقول أبنائنا الطلبة، والتي لا تقف أدوارهم عند هذا الحد؛ بل تتعداه للمساهمة في نشر شتى العلوم والمعرفة.

وأوضح أن أدوات البرنامج تحاكي أهمية الالتزام بقواعد السلامة وأنظمة المرور، بما ينعكس على سلوكهم، كالعبور الآمن للطريق، والركوب الآمن للمركبة، إضافة لاستخدام حزام الأمان، وكرسي الأطفال، وصولا لاستخدام الأمن للدراجة واحترام إشارات المرور، وكل ما يخص مفهوم القيادة الآمنة والسلامة المرورية، لما له من مردود إيجابي على سلوك النشء، وحفظ أغلى مقدرات الوطن، وهو العنصر البشري.