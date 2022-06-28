شكرا لقرائتكم خبر عن ربط أحياء شرق الدمام عبر طريقي «الأمير متعب» و«الجبيل السريع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستهدف مشروع الطريق الرابط من طريق الأمير متعب إلى طريق الجبيل السريع، تسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات للمركبات؛ لربط أحياء شرق الدمام، ويبلغ طول الطريق الذي سيتم تطويره حوالي 2800م، وسيسهم في رفع كفاءة وجودة الطرق، والارتقاء بمستويات سلامة الطرق، وحركة المركبات وانسيابيتها.

وتعتزم أمانة المنطقة الشرقية طرح المشروع خلال العام الجاري، ضمن إستراتيجية الأمانة لبرنامج تطوير كفاءة شبكة الطرق بين المدن كافة، ومبادرات صيانة الطرق وتصميمها وفق المواصفات الجديدة، موضحة أنها خطت هذه الخطوة ليكون الطريق أحد المداخل الرئيسية لربط أحياء شرق الدمام، والذي جاء بعد افتتاح ربط طريق المؤسس الملك عبدالعزيز، بطريق الجبيل السريع.

وأكدت الأمانة أنها تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، وهي: توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، عبر تنفيذ مشاريع أعمال وتأهيل الطرق الرئيسة والفرعية وتطويرها في المنطقة، والتي تأتي ضمن مبادرات الطرق وصيانتها وفق تصاميم ومواصفات فنية معتمدة.