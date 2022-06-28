شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مهارات 50 ألف طالب في ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 50 ألف طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، من مشروع ريادة الأعمال «ريادي»، الذي اختتمته شعبة البرامج العامة والتدريب بـ«تعليم حفر الباطن»؛ لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والمهارات الإنتاجية لطلاب وطالبات التعليم العام بالمحافظة.

وقال رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم فهد الشمري: إن البرنامج حظي باهتمام ومتابعة كبيرة من القيادات التعليمية بالمحافظة، حرصا على استفادة العدد الأكبر من الطلاب والطالبات على حد سواء، لا سيما أن المشروع يعد من المشاريع المهمة التي ستسهم في إكساب الطلاب عددا من المهارات الضرورية لريادة الأعمال، وثقافة العمل الحر، وبناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

وأشار إلى أن شعبة البرامج العامة والتدريب نفذت عددا من الفعاليات المهمة، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتزويدهم بمتطلبات المشروع كافة، ومتابعة تنفيذه بشكله الصحيح والمطلوب، إضافة إلى إقامة معارض لعرض منتجات الطلاب والطالبات النهائية. وأكد عقد أكثر من 850 دورة تدريبية استفاد منها الطلاب والطالبات، ونشر 996 مادة إعلامية متنوعة، وتقديم 789 منتجا عبر المنتجات الطلابية، ونفذت 832 فعالية، وتخللت تنفيذ المشروع زيارات لشخصيات ومؤسسات ريادية قام بها منسقو ومنسقات المشروع بالميدان بصحبة الطلاب والطالبات.