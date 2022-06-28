شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: توفير السكن المناسب للأسر المحتاجة تماشيا مع أهداف القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية، 86 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية «البر»، وهنَّأ المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية، مشيدًا بالتكامل بين الجهات لتحقيق حلم كل أسرة في امتلاك منزل في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة.

وثمَّن سموه، خلال ترؤسه الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، ما حققه الإسكان التنموي من نجاحات خلال الفترة الماضية عبر توفير السكن المناسب للأسر المحتاجة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق تطلعات الأسر المستفيدة بامتلاك مسكن مناسب، تماشيًا مع أهداف القيادة الحكيمة «يحفظها الله» في توفير السكن للمواطنين بكافة فئاتهم وبخيارات متعددة تناسب كافة الشرائح والحرص على حصول الأسر المحتاجة على مسكن ملائم من خلال الإسكان التنموي.

من ناحيته، قدَّم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية م. عبدالله المويهي، عرضًا عن منجزات الإسكان التنموي وحالة المشاريع ونسب الإنجاز والمستهدفات ومنجزات الربع الأول.

يُشار إلى أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشرطة المنطقة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة، وتستهدف توفير مساكن للأسر المحتاجة بالشراكة بين جهات القطاع الثالث والقطاع الخاص والمانحين.