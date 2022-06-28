ربط نشاط الأجرة العامة عبر التطبيقات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قررت الهيئة العامة للنقل ربط نشاط سيارات الأجرة عبر التطبيقات ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة وتوفير بيئة مناسبة بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030. وتشمل الخطة الجديدة الجاري دراستها في مراحلها النهائية سيارات الأجرة العامة الخاصة بنقل الركاب مقابل أجر وسيارات الأجرة العائلية بقيادة كادر نسائي وطني.

ويشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط، تقديم طلب من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة وسجل تجاري يتضمن النشاط ساري المفعول، وشهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في النشاط في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري وضمان مالي باسم الهيئة، بمبلغ مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط. كما يشترط شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول ونظام التوجيه، وربطه وتكامله مع النظام التقني في الهيئة‏‏ والارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة وسداد المقابل المالي،

كما يشترط تقديم قائمة بالخدمات المماثلة التي تم توفيرها في آخر 5 سنوات. كما ينبغي التقيُّد‏‏ ‏‏بكافة‏‏ ‏‏الأنظمة‏‏ ‏‏المعمول‏‏ ‏‏بها‏‏ ‏‏واستمرار الارتباط‏‏ ‏‏بالنظام‏‏ ‏‏الإلكتروني‏‏ ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏الهيئة خلال‏‏ ‏‏فترة‏‏ ‏‏سريان‏‏ ‏‏الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة. ويشترط موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بإركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة). وإظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة‏‏ وتوفير‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏لخصوصية‏‏ ‏‏البيانات وإبلاغ‏‏ ‏‏الجهات‏‏ ‏‏المعنية‏‏ ‏‏بأي‏‏ ‏‏اختراق‏‏ ‏‏لبيانات‏‏ الركاب (‏‏المستخدمين)‏‏.‏ ويتم تحصيل أجرة النقل وفق سياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة وقصر تقديم الخدمة داخل المدن، وأخذ موافقة الهيئة قبل القيام بتقديم الخدمة بين المدن وتدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء وعدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق.

وتتضمن الضوابط توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه، يرتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في النظام، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد إنهاء الرحلة وإتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة.