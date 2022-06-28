اليمن.. مطالبات عاجلة بسرعة القصاص من قاتل «فتاة يريم»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نظم الآلاف من أبناء اليمن، خاصة في محافظة إب، وقفة احتجاجية، أمام محكمة الاستئناف بالمحافظة، للمطالبة بسرعة القصاص من قاتل فتاة يريم، والتي تعرضت لمحاولة اختطاف بمدينة يريم.

وطالب المحتجون بسرعة محاكمة الجاني الذي يدعى “زيد الرياشي” وإنزال أقسى العقوبات بحقه، جراء جريمته بحق الفتاة وتسببه في قتلها.

ورفع المحتجون شعارات ورددوا هتافات تعبر عن مطالبهم وتندد بقبح الجريمة وبشاعتها التي هزت الرأي العام في الوقت الذي توسعت حدة الجريمة الوحشية في مختلف مديريات المحافظة.

يذكر أن امرأة تدعى “رباب بدير” تعرضت لمحاولة اختطاف من قبل سائق “باص” الأمر الذي دفعها للقفز من داخل الباص وهو يمشي بسرعة عالية في الدائري الغربي لمدينة يريم، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

الوقفة الاحتجاجية تأتي تزامناً مع عقد المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم “زيد الرياشي” بجريمة محاولة خطف وقتل امرأة، في شارع الدائري الغربي لمدينة يريم الأسبوع الماضي.