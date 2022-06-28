«المركزي» يضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت مصادر مطلعة، أن البنك المركزي السعودي «ساما» ضخ 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل لدى البنوك التجارية. وأضافت المصادر؛ وفقاً لوكالة «بلومبيرج» أمس أن المركزي السعودي قام بضخ الأموال؛ في سعيه لتحفيف أزمة السيولة ؛ لافتة إلى أن تدخل «ساما» بدأ قبل رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر مباشرة،

وأنه يتضمَّن أموالاً مقدمة للبنوك بخصم على سعر الفائدة، مقارنة بسعر الاقتراض بين البنوك السعودية لأجل 3 أشهر أو «سايبور»، المستخدم كمعيار لتسعير القروض. وأوضحت المصادر، بحسب الوكالة، أن التمويل من البنك المركزي للبنوك جاء على الأقل في 3 شرائح منفصلة حتى الآن؛ مبيِّنة أن الشريحتين الأولى والثانية تكونتا من ودائع لأجل ثلاثة أشهر، ووصل إجمالي كل واحدة منهما نحو 15 مليار ريال وأفادت المصادر، أن المركزي السعودي ضخ شريحة واحدة أخرى على الأقل في الأيام الماضية؛ تضمَّنت ودائع بآجال استحقاق أقصر وأطول. وقال وزير المالية محمد الجدعان في وقت سابق،

إن الحكومة ستحتفظ بإيرادات النفط الفائضة في حسابها الجاري حتى أوائل العام المقبل على الأقل؛ إذ تتطلع إلى كسر دورة الازدهار والكساد المرتبطة بالنفط، والتي اتسم بها الاقتصاد في الماضي.