محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. الصورة الأولى للمستشار المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

حصل محررنا على أول صورة للمتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، بعد إخفاء جثتها داخل شقة الزوجية في المنصورية، لمدة زادت على الـ10 أيام.

أول صورة للمستشار المتهم بقتل زوجته

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وفجّر شقيق المجني عليها شيماء جمال المذيعة التي قتلت ودفنت داخل فيلا استأجرها زوجها منذ شهرين، والمتهم بتنفيذ جريمته داخلها، مفاجآت عديدة حيث أكد لـ القاهرة 24 أنه لم يرَ شقيقته منذ 20 عاما، وأن لهما شقيقة ثالثة من أب آخر تزوجته الأم وتعيش في الصعيد.

وأضاف شقيق المجني عليها أن الأم هي من فرقت الأشقاء الثلاثة وحرمتهم من بعضهم، وأنه علم بخبر مقتل شقيقته من خبر نشره موقع القاهرة 24، ويعيش مع والد الضحية الذي لا يعلم شيئا حتى الآن.

وكشفت كاميرات المراقبة، تفاصيل جريمة قتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها، حيث رصدت الكاميرات المجنى عليها تدخل الفيلا مع زوجها ليعود بعد ساعتين بدونها.

القبض على زوج شيماء جمال

وكشف مصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن سائق المستشار الخاص كشف واقعة مقتل المذيعة شيماء، وأرشد عنه بأنه قتل زوجته رميًا بالرصاص.

المذيعة شيماء جمال

وأِشار المصدر، إلى أنه جار التحقيق مع مستشار وعضو مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، بتهمة قتل زوجته، وإخفاء جثتها داخل فيلا في منطقة المنصورية لمدة 10 أيام، قبل الكشف عنها، بعد أن تم رفع الحصانة عنه.