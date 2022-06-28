شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لغات لتوعية الحجاج بأحوال الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد دليلا إرشاديا إلكترونيا تفاعليا لحجاج بيت الله الحرام، إذ يقدم رسالة إعلامية عن الطقس والمناخ ضمن برامجه التوعوية والتثقيفية لموسم حج هذا العام.

واحتوى الكتيب الذي قدَّمه المركز بأربع لغات شائعة هي العربية، الإنجليزية، الأوردو، والفرنسية، على تعريف بالحالة المناخية السائدة والمتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال فترة الحج شملت بيانات الأمطار، الحرارة، الرطوبة النسبية، الرياح السطحية إضافة إلى التوقعات المناخية الأخرى.

كما ضم نصائح وإرشادات للحجاج وأدعية خاصة بيوم عرفة وخريطة لمناسك الحج، إضافة إلى المواقع الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد في المشاعر المقدسة: منى، عرفة ومزدلفة، في حين أتاح الكتيب حساب المركز على تويتر والنظام الآلي للإنذار المبكر ونافذة الحج الإلكترونية بواسطة رمز الاستجابة السريع ليسهل الوصول إليه واستخدامه من قبل ضيوف الرحمن.

وزوّد المركز الوطني للأرصاد الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالدليل الإرشادي لتنسيق برامجها وخططها والاستفادة من المعلومات المناخية الواردة فيه.