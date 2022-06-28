شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع الشرقية الصحي يثقف ضيوف الرحمن «وقائيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع الشرقية الصحي حملة لتوعية حجاج بيت الله الحرام، يشارك فيها بكافة المنشآت التابعة له، وتشمل تثقيف الحجيج بأهم التطعيمات اللازمة والإجراءات الوقائية من عدوى الأمراض وضربات الشمس وحساسية الغذاء وغيرها.

وبدأ تجمع الشرقية الصحي حملته بمشاركة 22 مستشفى من خلال الشبكات الصحية التابعة له، والتي تشمل: شبكة الدمام الصحية، شبكة القطيف الصحية، شبكة الجبيل الصحية، شبكة الخدمات التخصصية، وشبكة الخدمات الصحية الطرفية، وذلك من خلال تفعيل النزول الميداني في المستشفيات والمنافذ البرية والجوية، بالتعاون مع شركة مطارات الدمام وصيدليات الدواء بالمنطقة الشرقية.

وتسعى الحملة لاستقبال الحجاج القادمين والمسافرين عبر المنافذ البرية والجوية في المنطقة الشرقية، لتوعيتهم بأهم الإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتباعها لحج صحي وآمن، من خلال تعريفهم بأدوات العناية الشخصية اللازمة، والطريقة الصحيحة لتجنب عدوى الأمراض وتجنب الآثار السلبية لضربات الشمس أثناء أداء مناسك الحج، كما يتم تعريفهم بكيفية غسل الخضراوات والفواكه جيداً قبل أكلها لتجنب التسمم الغذائي إضافةً لغسل اليدين قبل وبعد الأكل.

وتركز الحملة على استهداف مرضى الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والسمنة وكبار السن، وذلك للتوعية بالسلامة الدوائية قبل وأثناء وبعد فترة الحج، حيث تعمل الحملة من خلال فرق طبية تثقيفية متكاملة لتوعيتهم بكيفية حمل الأدوية وحفظها، وضرورة استشارة الطبيب المسؤول عن الحالة قبل الذهاب للحج، وذلك لتنظيم الجرعات الدوائية لأخذ الأدوية في أوقاتها المحددة.