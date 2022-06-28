شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 169 ألف حاج في مطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الصحة في جدة عن فحص 169 ألف حاج طبيا، عبر مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ بداية موسم الحج وحتى يوم أمس الأول. وأضافت إن الحجاج الذين تمت مناظرتهم تم حصولهم على اللقاحات اللازمة التي تشمل لقاحي شلل الأطفال والحمى الشوكية واللقاح الوقائي، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للحجاج وذلك عبر الكاميرات الحرارية المتواجدة مع الفرق الطبية، مبينة أنه فيما يخص الجانب العلاجي لمراكز المراقبة الصحية بالمطار بلغ عدد المراجعين من الحجاج والعمالة الموسمية أكثر من (2.900) مراجع، في حين تم تحويل حالة واحدة فقط إلى مجمع الملك عبدالله الطبي. وكانت صحة جدة قد أكملت منذ وقت مبكر كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي موسم حج هذا العام 1443هـ وفق الخطة السنوية لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث تقدم صحة جدة كل الخدمات الصحية اللازمة لإنجاح خطتها لموسم الحج لهذا العام، وتحقيق أعلى مستوى من الأداء للخدمات الصحية للحجاج، وتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام، حيث أتمت إعداد كوادرها البشرية، حيث بلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام ما يقارب (400) ممارس صحي في (5) مراكز صحية، هي صالة الحجاج والصالة رقم 1 والصالة الشمالية والجنوبية وصالة الترحيل، مهمتهم منع وفادة الأمراض المعدية داخل المملكة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للحجاج، كما تم دعم المركز بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة تجهيزا كاملا وحديثا، إلى جانب دعم المراكز بكافة الأجهزة المتطورة، كما تم توفير وتجهيز غرف إنعاش قلبي رئوي عالية التجهيز وغرف عزل وعيادات طبية وغرف تنويم مرضى في الخمسة مراكز بالمطار.

وأشارت الصحة في جدة إلى أن العمل في المراكز الصحية قائم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر نوبات عمل للجميع، إلى جانب تجهيز عدد من الفرق للتدخل السريع في حال وجود حالات اشتباه لا سمح الله بين الحجاج، كما تحرص الصحة في كل عام على رفع أقصى درجات التأهب والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال إقامة عدد من الفرضيات لمواجهة كافة الاحتمالات لرفع جاهزية الفرق العلاجية والوقائية.