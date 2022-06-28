شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 4 آلاف مظلة في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة شؤون الحرمين 4 آلاف مظلة شمسية، على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس. ويأتي ذلك ضمن مبادرة «اجتماعي» بعنوان «مظلة الحرمين» أحد برامج حملة الرئاسة التي أطلقتها بعنوان «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر» تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن.

وتستهدف المبادرة حماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته، وجاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.