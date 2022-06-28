شكرا لقرائتكم خبر عن 89 كادرا طبيا وإداريا بمنفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل صحة منطقة نجران، جهودها لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة بمحافظة شرورة، منذ وقت مبكر لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية. وأوضحت صحة نجران، أنه تم دعم المركز بالتجهيزات الطبية وغير الطبية وتوفير بيئة العمل المناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن، إضافة إلى 89 من العاملين من الكوادر الطبية والإدارية، وكذلك تجهيز عيادة متكاملة باستراحة استقبال الحجاج يتم من خلالها تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية. وأبانت أنه تتم معاينة ومناظرة جميع الحجاج القادمين فور وصولهم المنفذ، باستخدام الفرز البصري وإحالة الحالات المشتبهة إصابتها بمرض معدٍ إلى أقرب منشأة صحية بالمحافظة لتأكيد التشخيص واستكمال الإجراءات الوقائية، وتطعيمهم بمضادات للأمراض الوبائية وإعطائهم العلاج اللازم، إضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية، وتزويدهم بمنشورات تثقيفية وتوعوية حول الممارسات الصحية والوقائية في الحج، وتقديم خدمات أخرى تتضمن مكافحة نواقل المرض وإكمال إجراءات الإصحاح البيئي، والتوعية والتثقيف الصحي للقادمين عبر المنفذ، مؤكدةً تسجيل أعداد الحجاج القادمين والإجراءات الوقائية في برنامج حصن الإلكتروني، وتقديم الخدمات الإسعافية والرعاية الطبية للمرضى ونقل الحالات الطارئة الإسعافية لأقرب مرفق صحي مناسب للحصول على العلاج حسب الحالة.