شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يستعرضان العمل المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض أمس، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو، أبرز ما جاء في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، والتي عقدت أمس في الرياض، بهدف تعزيز العمل المشترك، والعلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

ونوه الوزيران بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، وذلك بالتزامن مع مرور 90 عاماً على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ يعود تاريخ بدايتها إلى العام 1932م. وتطرق الوزيران إلى أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة على هامش منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، الذي استضافته الرياض، بحضور عددٍ من الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، في ضوء رؤية المملكة 2030.