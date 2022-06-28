فيديو| حزن يخيم على جدة هبوط الأهلي غياب يجرح وجه الدوري. ويصدم عشاق النادي الكبير الأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

هبط فريق الأهلي من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى الدرجة الأدنى رسميًا في واقعة تاريخية غير مسبوقة.

وكان الأهلي تعادل مع الشباب سلبياً، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، في خضم منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان

ويعد نادي أهلي جدة واحدًا من أعرق الأندية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، إذ مضى على تاريخ تأسيسه 85 عامًا منذ إنشائه سنة 1937.

ونجح الأهلي في الفوز بلقب الدوري السعودي 3 مرات على مدار تاريخه، لكنه يعد الفريق الوحيد الذي يحقق الثلاثية في موسم واحد عندما توج بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر في (2016).

ولم يهبط النادي الأهلي منذ انطلاق منافسات الدوري السعودي تحت مسمى “الدوري السعودي الممتاز” على الإطلاق، ولذلك يعد هذا الحدث غير مسبوق في تاريخ الكرة السعودية خاصةً والعربية عمومًا.