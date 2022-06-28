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«المالية»: السعودية تمر بتحول اقتصادي لفتح فرص استثمارية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير المالية محمد الجدعان أن تمر بتحول اقتصادي يفتح فرصاً استثمارية في ظل رؤية 2030، مبيناً أن هناك العديد من فرص الاستثمار في مجالات عديدة.

وأضاف الجدعان، في كلمة له خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي 2022 أمس (الإثنين)، أن هناك العديد من فرص الاستثمار في مجالات منها التعدين، الاتصالات، التكنولوجيا، النقل وغيرها.

ودعا المستثمرين الإيطاليين إلى المشاركة في هذا التحول، مبيناً أن المملكة بدأت في تطوير منتجات الطاقة المتجددة وخلق سلاسل القيمة في هذا المجال، مضيفاً أن الشراكة ستساهم في اكتشاف المزيد من الفرص.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في قطاع السياحة السعودي، لافتاً إلى أن السعودية تعمل على تطوير قطاعي الثقافة والسياحة من قاعدة منخفضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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