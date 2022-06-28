«المالية»: السعودية تمر بتحول اقتصادي لفتح فرص استثمارية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية تمر بتحول اقتصادي يفتح فرصاً استثمارية في ظل رؤية 2030، مبيناً أن هناك العديد من فرص الاستثمار في مجالات عديدة.

وأضاف الجدعان، في كلمة له خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي 2022 أمس (الإثنين)، أن هناك العديد من فرص الاستثمار في مجالات منها التعدين، الاتصالات، التكنولوجيا، النقل وغيرها.

ودعا المستثمرين الإيطاليين إلى المشاركة في هذا التحول، مبيناً أن المملكة بدأت في تطوير منتجات الطاقة المتجددة وخلق سلاسل القيمة في هذا المجال، مضيفاً أن الشراكة ستساهم في اكتشاف المزيد من الفرص.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في قطاع السياحة السعودي، لافتاً إلى أن السعودية تعمل على تطوير قطاعي الثقافة والسياحة من قاعدة منخفضة.