اخبار الرياضه السعوديه قائد منتخب لوكسمبورغ ينضم للفرسان

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت إدارة نادي الوحدة مساء أمس، عقدا احترافيا مع قائد منتخب لوكسمبورغ ولاعب نادي ديناموكييف الأوكراني (طرف أيسر) جيرسون رودريغيز، الذي الخليج 365 أن خاض عدة تجارب احترافية في اليابان وهولندا وتركيا وفرنسا. ويعد رودريغيز مكسبا للفرسان نظراً لقدراته الفنية وخبرته المتنوعة في عدة دوريات. من جهة أخرى، توشك إدارة النادي على اختيار إسبانيا كوجهة لإقامة معسكر لفريقها الأول لمدة 25 يوما، يتخلله إجراء 7 وديات مع فرق إسبانية، وأداء تمارين على فترتين صباحية ومسائية. حقق ثنائية الدوري والكأس مع دينامو كييف أرقام رودريغيز: 178 مباراة 44 هدفاً 47 مباراة دولية 12 هدفاً دولياً

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