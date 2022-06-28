اخبار الرياضه السعوديه وديات في «أكتوبر» لتجهيز الأخضر للمونديال

محمد بن مسعود - الدمام - يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم لتأمين ثلاث مباريات ودية للمنتخب السعودي يخوضها في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر أكتوبر القادم، ضمن البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.

وستبدأ المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للأخضر في مدينة أليكانتي الإسبانية منتصف شهر سبتمبر القادم، وسيخوض خلاله لقاءين وديين؛ الأول أمام الإكوادور يوم الجمعة 23 من الشهر نفسه، والثاني أمام الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء 27 من الشهر ذاته.

كما سيخوض الأخضر مباراتين وديتين الأولى أمام آيسلندا يوم الأحد السادس من شهر نوفمبر القادم، والثانية أمام بنما يوم الخميس العاشر من الشهر ذاته في أبوظبي.

وسينهي منتخبنا الوطني مبارياته الودية أمام منتخب كرواتيا في الرياض يوم الأربعاء 16 من شهر نوفمبر القادم، قبل توجه بعثة الصقور الخضر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في مونديال 2022.

وكان المنتخب السعودي بدأ المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي بمعسكر أليكانتي في مطلع شهر يونيو الجاري، وخاض مباراتين وديتين الأولى أمام كولومبيا، والثانية أمام فنزويلا، وخسر المباراتين بهدف مقابل لا شيء.

من مباريات الأخضر الودية

الإكوادور

2022/9/23

أمريكا

2022/9/27

آيسلندا

2022/11/6

بنما

2022/11/10

كرواتيا

2022/11/16