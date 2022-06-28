اخبار الرياضه السعوديه جابوها الأبطال

محمد بن مسعود - الدمام - احتفظ فريق الهلال بلقبه كبطل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه بهدفين لهدف على ضيفه الفيصلي الذي ودع دوري المحترفين، فيما اكتفى فريق الاتحاد بالمركز الثاني بعد تعادله السلبي مع ضيفه الباطن، فيما هبط فريق الأهلي ولأول مرة في تاريخه لدوري الدرجة الأولى بعد تعادله السلبي مع مضيفه فريق الشباب، ليسدل الستار على أطول نسخة لدوري المحترفين بتتويج الهلال بطلاً والاتحاد ثانياً والنصر ثالثاً، فيما هبط لدوري الدرجة الأولى كل من: الفيصلي والأهلي والحزم.

أحداث مثيرة ودقائق حرجة عاشها الجمهور السعودي في الجولة الأخيرة لدوري المحترفين؛ فعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض قاد المهاجم النيجيري أوديون إيغالو فريقه الهلال لتحقيق اللقب بعد إحرازه هدفين (د: 7، 64)، وقلص النتيجة للفيصلي كلايسون فييرا (د: 70)، وفي الجوهرة المشعة عجز هجوم الاتحاد عن هز شباك ضيفه الباطن لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويصل الاتحاد للنقطة 65 وفي المركز الثاني، فيما تمكن الباطن من البقاء في دوري المحترفين بعد أن حقق 33 نقطة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ذرف جمهور الأهلي الدموع على هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع الشباب بدون أهداف، ورغم ما قدمه لاعبو الأهلي من مستوى رائع إلا أن الحظ وقف ضدهم في أكثر من كرة لينتهي اللقاء بالتعادل الذي لم يكن كافياً لبقاء الراقي في دوري المحترفين، إذ وصل للنقطة 32 محتلا المركز الخامس عشر (ما قبل الأخير)، فيما وصل الشباب للنقطة 55 وفي المركز الرابع.

وفي المجمعة، تنفس فريق الاتفاق الصعداء بعد فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء بهدف دون مقابل جاء عن طريق محمد الكويكبي (د: 57) ليصل الاتفاق للنقطة 34 ويقفز للمركز الحادي عشر، كما انتصر الرائد على ضيفه أبها بهدف دون مقابل جاء عن طريق كريم البركاوي (د: 21)، ليصل الرائد للنقطة 36 وفي المركز السابع، فيما تراجع أبها للمركز التاسع برصيد 35 نقطة، وفي أبها تعادل فريق ضمك مع ضيفه التعاون بهدف لكل منهما، أحرز هدف التعاون ليندر تاوامبا (د: 53)، وعادل لضمك إبراهيم النخلي (د: 68)، ليصل ضمك للنقطة 44 وفي المركز الخامس فيما وصل التعاون للنقطة 34.

وعلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض، حقق فريق النصر انتصاراً مستحقاً على ضيفه الفتح بهدفين لهدف، وأحرز هدفي النصر كل من: غوانزالو مارتينيز (د: 13) وجلال الدين مشاريبوف (من ركلة جزاء 90+5)، فيما أضاع تاليسكا ركلة جزاء وغادر الملعب بالبطاقة الحمراء، وأحرز هدف الفتح اللاعب أيمن الخليف (د: 37)، وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة 61 وفي المركز الثالث، فيما اكتفى الفتح بالمركز الثامن وبرصيد 35 نقطة، وفي حائل انتصر فريق الطائي على ضيفه الحزم بثلاثية دون مقابل.