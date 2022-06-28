مستشار ماني: باريس كاد يضمه.. وميسي طلبه للتجديد مع برشلونة

محمد بن مسعود - الدمام - كان‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭ ‬نجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الجديد،‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬أو‭ ‬برشلونة،‭ ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬للعملاق‭ ‬البافاري،‭ ‬بحسب‭ ‬مستشاره‭.‬

فقد‭ ‬قال‭ ‬باكاري‭ ‬سيسيه،‭ ‬مستشار‭ ‬المهاجم‭ ‬السنغالي،‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬RMC‭ ‬الفرنسية‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬بمحاولة‭ ‬بالفعل‭ ‬لضم‭ ‬ساديو‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬أجرى‭ ‬ليوناردو‭ ‬عدة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬وكيله‭ ‬الألماني،‭ ‬وناقشا‭ ‬أمورًا‭ ‬عديدة،‭ ‬خاصة‭ ‬وعامة،‭ ‬بشأن‭ ‬انتقال‭ ‬محتمل‭ ‬لساديو‭ ‬ماني‮»‬‭.‬

واستدرك‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬توقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭.. ‬فالجميع‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬ليوناردو‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الإقالة‭ ‬من‭ ‬باريس‭.. ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬الانتظار‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬أيضا‭: ‬‮«‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬ماني‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة‭.. ‬لقد‭ ‬طلبه‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬مع‭ ‬مدافع‭ ‬أرجنتيني،‭ ‬مقابل‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬البارسا‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬انتقال‭ ‬ماني‭ ‬إلى‭ ‬العملاق‭ ‬الألماني،‭ ‬قال‭ ‬سيسيه‭: ‬‮«‬بايرن‭ ‬ناد‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مقدمات‭.. ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬مشروعا‭ ‬رياضيا‭ ‬جذابا،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يرفضه،‭ ‬وهو‭ ‬يمثل‭ ‬متنفسا‭ ‬لماني‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬ليفربول‮»‬‭.‬

وواصل‭: ‬‮«‬أصبح‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬أكثر‭ ‬تشويقا،‭ ‬فنحن‭ ‬نواجه‭ ‬تحديا‭ ‬رياضيا‭ ‬جديدا‭.. ‬لقد‭ ‬فاز‭ (‬ماني‭) ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭.. ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬كان‭ ‬يستيقظ‭ ‬ويرى‭ ‬نفس‭ ‬الوجوه‮»‬‭.‬

وأتم‭: ‬‮«‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المالية،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬نسبي‭.. ‬لكن‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أعلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬أجرا‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‮»‬‭.‬