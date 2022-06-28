مستشار ماني: باريس كاد يضمه.. وميسي طلبه للتجديد مع برشلونة

محمد بن مسعود - الدمام - كان ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الجديد، على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة، قبل انضمامه للعملاق البافاري، بحسب مستشاره.
فقد قال باكاري سيسيه، مستشار المهاجم السنغالي، عبر قناة RMC الفرنسية: «لقد قام باريس سان جيرمان بمحاولة بالفعل لضم ساديو».
وأوضح: «أجرى ليوناردو عدة اتصالات مع وكيله الألماني، وناقشا أمورًا عديدة، خاصة وعامة، بشأن انتقال محتمل لساديو ماني».
واستدرك: «لكن الأمر توقف عند هذا الحد.. فالجميع يعلم أن ليوناردو كان على وشك الإقالة من باريس.. لذا كان علينا الانتظار».
وكشف أيضا: «في العام الماضي، كان من الممكن أن ينتقل ماني إلى برشلونة.. لقد طلبه ليونيل ميسي مع مدافع أرجنتيني، مقابل تجديد عقده مع البارسا».
وبشأن انتقال ماني إلى العملاق الألماني، قال سيسيه: «بايرن ناد لا يحتاج إلى مقدمات.. فقد قدم مشروعا رياضيا جذابا، لا يمكن لأحد أن يرفضه، وهو يمثل متنفسا لماني بعد 6 سنوات في ليفربول».
وواصل: «أصبح اللعب في بايرن ميونخ أكثر تشويقا، فنحن نواجه تحديا رياضيا جديدا.. لقد فاز (ماني) بكل شيء مع ليفربول.. كل يوم كان يستيقظ ويرى نفس الوجوه».
وأتم: «من الناحية المالية، كل شيء نسبي.. لكن ساديو ماني هو أحد أعلى اللاعبين أجرا في البوندسليجا».
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