الكشف عن موعد وصول أوريجي إلى ميلان

محمد بن مسعود - الدمام - اقترب نادي ميلان الإيطالي من إبرام أولى صفقاته هذا الصيف من خلال التعاقد مع البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول.
وكان ليفربول قد أعلن مطلع شهر يونيو الجاري، رحيل أوريجي عن الفريق بنهاية هذا الشهر، ليرحل عن الفريق بشكل مجاني، ويقترب من الانضمام للروسونيري في صفقة انضمام حر.
وبحسب شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، فإن أوريجي وصل إلى مدينة ميلانو، مساء أمس الإثنين، على أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة اليوم الثلاثاء، قبل توقيع العقود والانضمام للفريق بشكل رسمي.
وأضافت أن المهاجم البلجيكي سينضم إلى ميلان وسيوقع على عقد يربطه ببطل الدوري الإيطالي، لمدة 4 سنوات قادمة، فيما سيحصل اللاعب على 3.5 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.
جدير بالذكر أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة لأوريجي مع ليفربول، شارك المهاجم في 60 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا، من بينها ثنائية ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، كما سجل هدفًا غاليًا للريدز بنهائي الأبطال ضد توتنهام هوتسبير.
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