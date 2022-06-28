الكشف عن موعد وصول أوريجي إلى ميلان

محمد بن مسعود - الدمام - اقترب‭ ‬نادي‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬من‭ ‬إبرام‭ ‬أولى‭ ‬صفقاته‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬البلجيكي‭ ‬ديفوك‭ ‬أوريجي‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭.‬

وكان‭ ‬ليفربول‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬رحيل‭ ‬أوريجي‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬بنهاية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬ليرحل‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني،‭ ‬ويقترب‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬للروسونيري‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انضمام‭ ‬حر‭.‬

وبحسب‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سبورت‭ ‬ميدياست‮»‬‭ ‬الإيطالية،‭ ‬فإن‭ ‬أوريجي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قبل‭ ‬توقيع‭ ‬العقود‭ ‬والانضمام‭ ‬للفريق‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬سينضم‭ ‬إلى‭ ‬ميلان‭ ‬وسيوقع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬يربطه‭ ‬ببطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة،‭ ‬فيما‭ ‬سيحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬بالإضافة‭ ‬للمكافآت‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لأوريجي‭ ‬مع‭ ‬ليفربول،‭ ‬شارك‭ ‬المهاجم‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬مباراة‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬16‭ ‬هدفًا،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬ضد‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬2019،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬هدفًا‭ ‬غاليًا‭ ‬للريدز‭ ‬بنهائي‭ ‬الأبطال‭ ‬ضد‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭.‬