تحديد موعد الكشف الطبي لجيسوس في آرسنال

محمد بن مسعود - الدمام - كشف‭ ‬تقرير‭ ‬صحفي‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬للبرازيلي‭ ‬الدولي‭ ‬جابرييل‭ ‬جيسوس‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬آرسنال‭.‬

فقد‭ ‬كتب‭ ‬فابريزيو‭ ‬رومانو،‭ ‬خبير‭ ‬انتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭: ‬‮«‬سيسافر‭ ‬جابرييل‭ ‬جيسوس‭ ‬إلى‭ ‬إنجلترا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخضوع‭ ‬للكشف‭ ‬الطبي‭ ‬وتوقيع‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬آرسنال،‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2027‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سيركز‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬رحيم‭ ‬سترلينج،‭ ‬بعد‭ ‬بيع‭ ‬جيسوس،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬تشيلسي‭ ‬يجهز‭ ‬عرضًا‭ ‬جديدًا‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬سابقة،‭ ‬إن‭ ‬آرسنال‭ ‬سيتعاقد‭ ‬مع‭ ‬جيسوس‭ ‬مقابل‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬بعدما‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي،‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬الشخصية‭ ‬لعقده‭.‬

وسيصبح‭ ‬جيسوس‭ ‬ثاني‭ ‬صفقات‭ ‬الجانرز،‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬بعد‭ ‬ضم‭ ‬فابيو‭ ‬فييرا‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬بورتو،‭ ‬مقابل‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬