تحديد موعد الكشف الطبي لجيسوس في آرسنال

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير صحفي امس الاثنين، عن موعد الفحص الطبي للبرازيلي الدولي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي في آرسنال.
فقد كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على «تويتر»: «سيسافر جابرييل جيسوس إلى إنجلترا هذا الأسبوع، من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقده مع آرسنال، حتى يونيو 2027».
وأضاف: «سيركز مانشستر سيتي الآن على صفقة رحيم سترلينج، بعد بيع جيسوس، خاصة أن تشيلسي يجهز عرضًا جديدًا».
وقالت تقارير صحفية سابقة، إن آرسنال سيتعاقد مع جيسوس مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، بعدما توصل إلى اتفاق مع ممثلي المهاجم البرازيلي، على الشروط الشخصية لعقده.
وسيصبح جيسوس ثاني صفقات الجانرز، هذا الصيف، بعد ضم فابيو فييرا من صفوف بورتو، مقابل 40 مليون يورو.
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