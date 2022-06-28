الفريق الكاتالوني يفاجئ مانشستر بطلب ضم ماجواير

محمد بن مسعود - الدمام - طلب نادي برشلونة التعاقد مع هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وحسب صحيفة «ذا صن»، فإن برشلونة طلب أن تكون صفقة ماجواير، جزءًا من انتقال فرينكي دي يونج، نجم البارسا إلى أولد ترافورد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد كان حريصا على عدم التخلي عن ماجواير، لأن المدرب الجديد إريك تين هاج، يرغب في العمل معه.
وظهر اقتراح التعاقد مع ماجواير، عقب فشل يونايتد في عرض 69 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ المطلوب من قبل برشلونة، للتخلي عن دي يونج.
وأوضحت «ذا صن» أن المسافة كانت كبيرة في المفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد، لكن حدث تقارب في وجهات النظر خلال الأيام الأخيرة.
ويرغب برشلونة في بيع فرينكي دي يونج، من أجل تقليل الأزمة المالية للنادي الكتالوني، والمساعدة في إبرام صفقات هذا الصيف.
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