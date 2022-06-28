الفريق الكاتالوني يفاجئ مانشستر بطلب ضم ماجواير

محمد بن مسعود - الدمام - طلب‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬هاري‭ ‬ماجواير‭ ‬مدافع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬خلال‭ ‬الميركاتو‭ ‬الصيفي‭ ‬الجاري‭.‬

وحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صن‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬برشلونة‭ ‬طلب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صفقة‭ ‬ماجواير،‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬انتقال‭ ‬فرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونج،‭ ‬نجم‭ ‬البارسا‭ ‬إلى‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭.‬

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬كان‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬ماجواير،‭ ‬لأن‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬إريك‭ ‬تين‭ ‬هاج،‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬معه‭.‬

وظهر‭ ‬اقتراح‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬ماجواير،‭ ‬عقب‭ ‬فشل‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬69‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬وهو‭ ‬المبلغ‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬برشلونة،‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬دي‭ ‬يونج‭.‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صن‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المسافة‭ ‬كانت‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬برشلونة‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬لكن‭ ‬حدث‭ ‬تقارب‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويرغب‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬فرينكي‭ ‬دي‭ ‬يونج،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقليل‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬للنادي‭ ‬الكتالوني،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬صفقات‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬