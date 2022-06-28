«عرب فيب» يقصي «كريبالي كراج» بدوري «بي اس اكشن» لجماهير السلة

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق عرب فيب من تحقيق فوز مثير على حساب كريبالي كراج بنتيجة (50-47) في نهائي مبكر ومثير انتهت في ثوانيها الأخيرة من مباريات دوري بي اس اكشن لجماهير كرة السلة برعاية STC البحرين وتنظيم اكاديمية دربل برو.
وقدم الفريقان واحدة من أكثر المباريات اثارة ومتعة في البطولة كونهما مرشحين لتحقيق اللقب، ورغم غياب نجوم كريبالي كراج حسين بوصفوان ونوح قائدي إلا أن الفريق قدم مباراة كبيرة وتقدم في اللقاء وكان قريب من خطف الفوز والتأهل لدور ربع النهائي، إلا أن القادم من دكة البدلاء اللاعب علي حسن لاعب فريق عرب فيب غير معادلة المباراة وأهدى فريقه الفوز والتأهل.
وبدأ الفريقان المباراة بشكل سريع تعدى مرحلة جس النبض، حيث كانت المباراة تعتمد على الهجمات الخاطفة السريعة طوال النصف الأول من المباراة بأفضلية نسبية لفريق كريبالي كراج الذي استطاع من تنويع اللعب بشكل أكبر وتعدد طرق تسجيل النقاط بين الثلاثيات والاختراق على الحلق.
وفي النصف الثاني استمر الحال بل ووسع فريق كريبالي النتيجة الى 9 نقاط مع تألق سيف القلاف ومحسن الموسوي في المقابل غياب كلي لفريق عرب فيب الذي حاول كثيرًا ووجد صعوبة في التسجيل.
المدرب مبارك سيف أجرى تغييرًا اضطراريًا وأدخل البديل علي حسن الانصاري الذي كان نقطة تحول كبيرة في المباراة دفاعيا وهجوميا ولعب بطريقة ضغط كل الملعب نجح في ايقاف المنافس هجوميًا، واعتمد السرعة في تطبيق الهجمات وكان نصيب اللاعب علي حسن منها 4 ثلاثيات حولت المباراة رأسًا على عقب تقدم فيها عرب فيب ونجح في المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة.
دنتاليا يتفوّق على كريتيف لاند
وفي المباراة الأخرى نجح فريق دنتاليا من الفوز على فريق كريتيف لاند بنتيجة (60-53) وسط تألق لافت للاعب نادي البحرين ناصر الموسوي الذي قدم مباراة مثالية مسجلا DOUBLE DOUBLE 13 نقطة و14 متابعة ريباوند بجانب 4 تمريرات حاسمة.
وقدم فريق كريتيف لاند مباراة كبيرة بتألق لاعبيه جهاد أحمد وحسن العسكري، حيث كان ندًا قويًا في اللقاء رغم النقص ولكن جاهزية فريق دنتاليا كان واضحا في اللقاء مما رجح كفته واستطاع من الفوز والتأهل لدور ربع النهائي من المسابقة.
انطلاق منافسات ربع النهائي
وانطلق مساء أمس الاثنين مباريات الدور ربع النهائي بإقامة 4 مواجهات جميعها من المتوقع أن تكون مثيرة لتقارب المستوى بين الفرق الـ8 التي تأهلت لهذه المرحلة، حيث بدأت المباراة الأولى بلقاء جمع فريق دنتاليا وفريق موسى دنتل، وفي المباراة الثانية التقى فريقي النسيم وفريق عرب فيب، فيما جمع اللقاء الثالث كلاً من منامة كريزي وفريق راس رمان واختتمت مباريات هذه المرحلة بمواجهة تجمع ثروباك و6 بنس سبارتان.
صالة عيسى بن راشد
مع بدء مباريات أمس الاثنين، فجميع مباريات البطولة ستقام في صالة المرحوم عيسى بن راشد الرياضية (د) بالقرب من استاد البحرين الوطني. الصالة التي ستكون قادرة على احتضان الجماهير في مدرجاتها ومجهزة بالكامل مع أحدث التقنيات كما ستفتح الأبواب لدخول الجماهير منذ الخامسة عصرًا بتوقيت البحرين.
استعداد فوري لبطولة العام القادم
أبدى بعض عناصر ومدربي الفرق التي غادرت البطولة شكرهم وامتنانهم من تنظيم بي إس اكشن لبطولة جماهير كرة السلة وسعادتهم الكبيرة بالمشاركة رغم الخروج مبكرًا وقبل حتى الوصول للأدوار النهائية. وأشاروا إلى رغبتهم الصريحة باستمرار مثل هذه البطولات، حيث أدلى البعض بتصريحات عن استعدادهم منذ الآن لبطولة الموسم القادم وتعويض الخروج المبكر فيما توعد البعض الآخر بالوصول للنهائي وتحقيق البطولة منذ اللحظة.
وعلى الصعيد نفسه، فإنه يتم تداول أن اللجنة المنظمة للبطولة تفكر جديًا بإقامة البطولة لأكثر من مرة في العام ذاته متى ما سنحت روزنامة والجدول الزمني لاتحاد كرة السلة خلال التوقفات الدولية بإقامة مثل هذه البطولات والتي من شأنها أن تزيد الترابط بين جماهير وعشاق كرة السلة.
بطولة تشهد مواجهة بين مدربي المستقبل
شهدت العديد من المباريات في البطولة عن مواجهات بين مدربين يتم التنبؤ لهم بمستقبل كبير في مجال كرة السلة في قادم السنوات، حيث يشرف أكثر من مدرب في الفئات السنية على تدريب بعض الفرق المشاركة. وكانت المواجهات فيما بينهم حامية وصراع تكتيكي على أعلى مستوى يجعل الموضوع أشبه بمباراة رسمية أكثر من أنها بطولة ودية في بعض الأحيان.
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