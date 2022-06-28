«عرب فيب» يقصي «كريبالي كراج» بدوري «بي اس اكشن» لجماهير السلة

محمد بن مسعود - الدمام - نجح‭ ‬فريق‭ ‬عرب‭ ‬فيب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬كريبالي‭ ‬كراج‭ ‬بنتيجة‭ (‬50-47‭) ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مبكر‭ ‬ومثير‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬ثوانيها‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬بي‭ ‬اس‭ ‬اكشن‭ ‬لجماهير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬برعاية‭ ‬STC‭ ‬البحرين‭ ‬وتنظيم‭ ‬اكاديمية‭ ‬دربل‭ ‬برو‭.‬

وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المباريات‭ ‬اثارة‭ ‬ومتعة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬كونهما‭ ‬مرشحين‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب،‭ ‬ورغم‭ ‬غياب‭ ‬نجوم‭ ‬كريبالي‭ ‬كراج‭ ‬حسين‭ ‬بوصفوان‭ ‬ونوح‭ ‬قائدي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬وكان‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬الفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬عرب‭ ‬فيب‭ ‬غير‭ ‬معادلة‭ ‬المباراة‭ ‬وأهدى‭ ‬فريقه‭ ‬الفوز‭ ‬والتأهل‭.‬

وبدأ‭ ‬الفريقان‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬تعدى‭ ‬مرحلة‭ ‬جس‭ ‬النبض،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الخاطفة‭ ‬السريعة‭ ‬طوال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بأفضلية‭ ‬نسبية‭ ‬لفريق‭ ‬كريبالي‭ ‬كراج‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬تنويع‭ ‬اللعب‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬وتعدد‭ ‬طرق‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬بين‭ ‬الثلاثيات‭ ‬والاختراق‭ ‬على‭ ‬الحلق‭.‬

وفي‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬استمر‭ ‬الحال‭ ‬بل‭ ‬ووسع‭ ‬فريق‭ ‬كريبالي‭ ‬النتيجة‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬تألق‭ ‬سيف‭ ‬القلاف‭ ‬ومحسن‭ ‬الموسوي‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬غياب‭ ‬كلي‭ ‬لفريق‭ ‬عرب‭ ‬فيب‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬كثيرًا‭ ‬ووجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭.‬

المدرب‭ ‬مبارك‭ ‬سيف‭ ‬أجرى‭ ‬تغييرًا‭ ‬اضطراريًا‭ ‬وأدخل‭ ‬البديل‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬الانصاري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬دفاعيا‭ ‬وهجوميا‭ ‬ولعب‭ ‬بطريقة‭ ‬ضغط‭ ‬كل‭ ‬الملعب‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬ايقاف‭ ‬المنافس‭ ‬هجوميًا،‭ ‬واعتمد‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الهجمات‭ ‬وكان‭ ‬نصيب‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬ثلاثيات‭ ‬حولت‭ ‬المباراة‭ ‬رأسًا‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬تقدم‭ ‬فيها‭ ‬عرب‭ ‬فيب‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

‭ ‬دنتاليا‭ ‬يتفوّق‭ ‬على‭ ‬كريتيف‭ ‬لاند

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬دنتاليا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬كريتيف‭ ‬لاند‭ ‬بنتيجة‭ (‬60-53‭) ‬وسط‭ ‬تألق‭ ‬لافت‭ ‬للاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬ناصر‭ ‬الموسوي‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬مباراة‭ ‬مثالية‭ ‬مسجلا‭ ‬DOUBLE DOUBLE 13‭ ‬نقطة‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭ ‬ريباوند‭ ‬بجانب‭ ‬4‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وقدم‭ ‬فريق‭ ‬كريتيف‭ ‬لاند‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬بتألق‭ ‬لاعبيه‭ ‬جهاد‭ ‬أحمد‭ ‬وحسن‭ ‬العسكري،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ندًا‭ ‬قويًا‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬رغم‭ ‬النقص‭ ‬ولكن‭ ‬جاهزية‭ ‬فريق‭ ‬دنتاليا‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬مما‭ ‬رجح‭ ‬كفته‭ ‬واستطاع‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬لدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭.‬

انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬ربع‭ ‬النهائي

وانطلق‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بإقامة‭ ‬4‭ ‬مواجهات‭ ‬جميعها‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مثيرة‭ ‬لتقارب‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الـ8‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بلقاء‭ ‬جمع‭ ‬فريق‭ ‬دنتاليا‭ ‬وفريق‭ ‬موسى‭ ‬دنتل،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬التقى‭ ‬فريقي‭ ‬النسيم‭ ‬وفريق‭ ‬عرب‭ ‬فيب،‭ ‬فيما‭ ‬جمع‭ ‬اللقاء‭ ‬الثالث‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬منامة‭ ‬كريزي‭ ‬وفريق‭ ‬راس‭ ‬رمان‭ ‬واختتمت‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬تجمع‭ ‬ثروباك‭ ‬و6‭ ‬بنس‭ ‬سبارتان‭.‬

صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد

مع‭ ‬بدء‭ ‬مباريات‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬فجميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬المرحوم‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الرياضية‭ (‬د‭) ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬الصالة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬مدرجاتها‭ ‬ومجهزة‭ ‬بالكامل‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬كما‭ ‬ستفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬لدخول‭ ‬الجماهير‭ ‬منذ‭ ‬الخامسة‭ ‬عصرًا‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬استعداد‭ ‬فوري‭ ‬لبطولة‭ ‬العام‭ ‬القادم

أبدى‭ ‬بعض‭ ‬عناصر‭ ‬ومدربي‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬غادرت‭ ‬البطولة‭ ‬شكرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬بي‭ ‬إس‭ ‬اكشن‭ ‬لبطولة‭ ‬جماهير‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬وسعادتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬رغم‭ ‬الخروج‭ ‬مبكرًا‭ ‬وقبل‭ ‬حتى‭ ‬الوصول‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية‭. ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬رغبتهم‭ ‬الصريحة‭ ‬باستمرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات،‭ ‬حيث‭ ‬أدلى‭ ‬البعض‭ ‬بتصريحات‭ ‬عن‭ ‬استعدادهم‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬لبطولة‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬وتعويض‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬فيما‭ ‬توعد‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬بالوصول‭ ‬للنهائي‭ ‬وتحقيق‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬اللحظة‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬نفسه،‭ ‬فإنه‭ ‬يتم‭ ‬تداول‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬تفكر‭ ‬جديًا‭ ‬بإقامة‭ ‬البطولة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬سنحت‭ ‬روزنامة‭ ‬والجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لاتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬خلال‭ ‬التوقفات‭ ‬الدولية‭ ‬بإقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬الترابط‭ ‬بين‭ ‬جماهير‭ ‬وعشاق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

بطولة‭ ‬تشهد‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬مدربي‭ ‬المستقبل

شهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬عن‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬مدربين‭ ‬يتم‭ ‬التنبؤ‭ ‬لهم‭ ‬بمستقبل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬السنوات،‭ ‬حيث‭ ‬يشرف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬بعض‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭. ‬وكانت‭ ‬المواجهات‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬حامية‭ ‬وصراع‭ ‬تكتيكي‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬يجعل‭ ‬الموضوع‭ ‬أشبه‭ ‬بمباراة‭ ‬رسمية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬بطولة‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭.‬